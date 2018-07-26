У дочери Гройсмана нашли фирму в Лондоне

Дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана зарегистрировала в мае 2017 года в Лондоне собственную юридическую фирму «2100 consultancy ltd».

Юлия Гройсман, дочь премьер-министра Украины, является директором и единственным владельцем фирмы «2100 consultancy ltd» с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов, сообщает украинский новостной портал «Наши гроши».

Видом деятельности организации указано «Solicitors». Солиситеры — это категория адвокатов в Британии, которые занимаются подготовкой судебных материалов для баристеров — адвокатов высшего ранга.

Отмечается, что Юлия Гройсман работает солиситером в компании «Gvc Marketing (UK) Limited», специализирующейся на букмекерском и игровом бизнесе.