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У дочери Гройсмана нашли фирму в Лондоне
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У дочери Гройсмана нашли фирму в Лондоне 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: EPA
Дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана зарегистрировала в мае 2017 года в Лондоне собственную юридическую фирму «2100 consultancy ltd».
Юлия Гройсман, дочь премьер-министра Украины, является директором и единственным владельцем фирмы «2100 consultancy ltd» с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов, сообщает украинский новостной портал «Наши гроши».
Видом деятельности организации указано «Solicitors». Солиситеры — это категория адвокатов в Британии, которые занимаются подготовкой судебных материалов для баристеров — адвокатов высшего ранга.
Отмечается, что Юлия Гройсман работает солиситером в компании «Gvc Marketing (UK) Limited», специализирующейся на букмекерском и игровом бизнесе.
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