МККК и «Человек в беде» отправили в Донбасс 157 тонн гуманитарной помощи

"Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проследовало 10 грузовых автомобилей со строительными материалами и медицинскими наборами общим весом более 157 тонн от благотворительной организации «Человек в беде» и Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.