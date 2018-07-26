МККК и «Человек в беде» отправили в Донбасс 157 тонн гуманитарной помощи 

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) и благотворительная организация «Человек в беде» отправили более 157 тонн гуманитарной помощи для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в четверг государственная пограничная служба Украины.
"Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проследовало 10 грузовых автомобилей со строительными материалами и медицинскими наборами общим весом более 157 тонн от благотворительной организации «Человек в беде» и Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.