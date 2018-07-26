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Вилкул: Власть бьется в агонии, пытаясь запретить украинцам православие
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Вилкул: Власть бьется в агонии, пытаясь запретить украинцам православие 

Украина.ру 25 минут назад
Фото: Украина.ру
Власть бьется в агонии, пытаясь штрафами и лишением лицензий запугать перевозчиков, чтобы верующие канонической Украинской Православной Церкви не смогли 27 июля принять участие в праздновании 1030-летия Крещения Руси.
Ко мне обратились люди за помощью.
Несмотря на все противодействия, мы организуем поездку.
Наша вера сильнее, чем зло, которое творит власть.
Эта власть не первая, кто оказывал гонения на верующих.
История их смоет, как и других таких же, кто смел нападать на нашу Церковь и веру.
В Киеве вместе мы будем молиться за единство мир в нашей стране и никто нам не сможет помешать.
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