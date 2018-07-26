Собирающегося на Эверест экстремала отловили у Крыма на плоту из досок и бутылок

Российские пограничники оштрафовали мужчину за попытку нелегально проникнуть в Крым через границу с Украиной на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок. Об этом в четверг, 26 июля, сообщили «Интерфаксу» в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

«При себе у гражданина обнаружены паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера», — пояснили в ведомстве.

Нарушитель границы пересекал залив Сиваш, отделяющий Крымский полуостров от территории Украины, со стороны населенного пункта Стрелковое и двигался в направлении мыса Безымянный на российской территории.

Задержанный сообщил пограничникам, что у него ранее было украинское гражданство, но потом он получил гражданство России в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

«Свое решение пойти в обход пункта пропуска гражданин объяснил увлечением экстремальным туризмом. Конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста», — сообщили в пресс-службе.