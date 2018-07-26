Ищенко: Украину ждёт всеобщая гражданская война

В видеоблоге издания Ukraina.ru политолог оценил возможность начала религиозной войны на Украине

Порошенко и Тимошенко могут рассчитывать на поддержку, пока в обществе есть раскол, поэтому для них конфликтная ситуация — это необходимость политического выживания. Поскольку конфликтная ситуация на Украине развивалась в течение 20 лет и в конце концов дошла до уровня гражданской войны, дальше возможно только её нагнетание, поэтому следующий этап — всеобщая гражданская война на Украине», — заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Президент Украины Пётр Порошенко выступил с инициативой о создании автокефальной церкви. Однако, как показал социологический опрос, эту идею поддерживает 31% респондентов, категорически против — 20%, 14% не определились с позицией по этому вопросу, а 35% всё равно.

При этом 56,7% участников исследования считают недопустимым вмешательство государства в дела церковные, 17,1% признают возможность помощи властей самостоятельным усилиями православных церквей, 7% не видят ничего плохого, если политики будут регулировать духовную сферу.