Украинцев освободят от экзамена по русскому при получении гражданства России

Об этом, как пишет РИА Новости , сообщили в пресс-центре министерства.

«На сегодняшний день ведется работа над законопроектом, который вносит изменения в закон «О гражданстве РФ». Предлагается освободить граждан Украины от прохождения собеседования в комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Также, данные преференции предлагается распространить на граждан Республики Беларусь , где русский язык является государственным языком», — пояснили в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что граждане Украины являются потенциальными носителями русского языка, используют его в семейно-бытовой и культурной сферах, а также по своему менталитету близки к российским гражданам.