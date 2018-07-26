Ещё
Украинцев освободят от экзамена по русскому при получении гражданства России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцев освободят от экзамена по русскому при получении гражданства России 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в пресс-центре министерства.
«На сегодняшний день ведется работа над законопроектом, который вносит изменения в закон «О гражданстве РФ». Предлагается освободить граждан Украины от прохождения собеседования в комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Также, данные преференции предлагается распространить на граждан Республики Беларусь, где русский язык является государственным языком», — пояснили в пресс-центре.
В ведомстве добавили, что граждане Украины являются потенциальными носителями русского языка, используют его в семейно-бытовой и культурной сферах, а также по своему менталитету близки к российским гражданам.
По завершению необходимых процедур проект федерального закона будет внесен в Правительство РФ.
Украина.ру: последние новости
Геращенко оскорбила омбудсмена ДНР и сбежала с заседания Политика на Украине пахнет хлором: Кому выгоден водяной кризис Похитители кабеля устроили коллапс на «Украинских железных дорогах»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип386
Оружию «Судного дня» нашли ответ135
Российских дачников ждет неприятный сюрприз105
Москва ответила США на крымскую провокацию489
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями5
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
00:39
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение