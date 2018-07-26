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Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из бутылок и досок
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Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из бутылок и досок 

ТАСС 19 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российские пограничники задержали на севере Крыма туриста, который пытался попасть на полуостров на самодельном плоту в обход границы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.
Мужчину задержали в момент, когда тот на самодельном плоту, изготовленном из пластиковых бутылок и досок, «двигался через залив Сиваш со стороны Украины в Крым», уточнили в управлении.
"Свой поступок гражданин объяснил как увлечение экстремальным туризмом, конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста", — говорится в сообщении.
При себе у туриста пограничники нашли российский паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамеру.
"В ходе опроса выяснилось, что ранее мужчина имел украинское гражданство. Паспорт гражданина РФ получил в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", — уточнили в пресс-службе.
Нарушитель был оштрафован по статье 18.1 КоАП РФ ("Нарушение режима государственной границы РФ"), добавили в погрануправлении. Сумма штрафа в сообщении не уточняется.
ТАСС: последние новости
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