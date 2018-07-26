М. Сайдик: с начала летнего перемирия на востоке Украины не было ни одной жертвы среди населения

Об этом накануне рассказал СМИ спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе /ТКГ/ по Украине Мартин Сайдик.

По его словам, перемирие, согласованное ТКГ в связи с началом уборки урожая, продолжает приносить результаты, наметились положительные тенденции. По предварительным данным Специальной мониторинговой миссии /СММ/, с 1 июля значительно уменьшилось число нарушений режима прекращения огня.

"Согласно СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия", — проинформировал спецпредставитель ОБСЕ.

Общее число гражданских жертв в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го сократилось более чем в два раза. «Надеюсь, что эти тенденции сохранятся. Призываю стороны приложить все усилия для дальнейшего строгого соблюдения режима прекращения огня», — сказал М. Сайдик. Эти темы в числе других обсуждались в среду рабочей группой по безопасности.

По словам эмиссара ОБСЕ, следующее заседание ТКГ и ее рабочих групп по ситуации на востоке Украины состоится в Минске 22 августа.

Дипломат также проинформировал об итогах переговоров в рабочих группах. Эксперты по экономике продолжили обсуждение шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также рассмотрели актуальные вопросы, связанные с уплатой пенсий и водоснабжением в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса». Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала тему обмена удерживаемыми лицами. Также рассматривались возможности улучшения условий пересечения линии соприкосновения, в частности, ремонта подхода к мосту в станице Луганской. В центре внимания политической рабочей группы было обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. —0—