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Киев намерено создаёт тупик на переговорах в Минске, заявил Пушков
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Киев намерено создаёт тупик на переговорах в Минске, заявил Пушков 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские власти специально заводят переговоры в Минске в тупик, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Киев намерено создаёт тупик на переговорах в Минске, разыгрывая карту блокировки Минских соглашений. Но это путь к окончательной утрате Донбасса, который давно уже не видит себя в составе нынешней Украины. И западные страны Киеву здесь никак не помогут.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июля 2018 г.
​Накануне гуманитарная подгруппа по переговорам в Минске была вынуждена временно прервать работу из-за поведения представителя Киева Ирины Геращенко. Она начала выступление с антироссийской риторики, а затем оскорбила омбудсмена самопровозглашённой ДНР и покинула заседание. Такое поведение осудили ряд политологов и экспертов.
Пушков тогда отметил, чт подобное поведение представителя Украины объясняется стремлением Киева к срыву соглашений. Подобные переговорщики «способны только войну объявлять», подчеркнул сенатор.
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