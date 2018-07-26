Участки недр Чёрного моря в окрестностях Крыма выставят на аукцион

Участки недр нераспределённого фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в окрестностях Крыма будут выставлены на аукцион. Принять в нём участие смогут только те компании, в которых доля российского участия составляет не менее 50%.

Соответствующий закон 26 июля Госдума приняла в третьем чтении. Согласно документу, права пользования участками недр будут переходить к компании после необходимого решения Правительства.

Поправки вносятся в статью 2 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».