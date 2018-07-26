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Участки недр Чёрного моря в окрестностях Крыма выставят на аукцион
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Участки недр Чёрного моря в окрестностях Крыма выставят на аукцион 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Участки недр нераспределённого фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в окрестностях Крыма будут выставлены на аукцион. Принять в нём участие смогут только те компании, в которых доля российского участия составляет не менее 50%.
Соответствующий закон 26 июля Госдума приняла в третьем чтении. Согласно документу, права пользования участками недр будут переходить к компании после необходимого решения Правительства.
Поправки вносятся в статью 2 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Это необходимо для того, чтобы те лицензии на шельфе Крыма, которые выдало правительство Украины и впоследствии не продлило, признать недействительными.
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