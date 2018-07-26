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Недра на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе Крыма выставят на аукцион
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Недра на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе Крыма выставят на аукцион 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Участки недр нераспределённого фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в окрестностях Крыма будут выставлены на аукцион пользователям. Стать ими смогут только компании, где российское участие составляет не менее 50%.
Соответствующий законопроект разработало и внесло в Госдуму Правительство. Документ уже был принят в двух чтениях, а в третьем чтении его должны рассмотреть 26 июля.
В документе сказано, что права пользования участками недр будут переходить после решения Правительства, принятому по результатам аукциона.
В связи с появлением этой инициативы все лицензии на шельфе Крыма, которые выдало правительство Украины и впоследствии не продлило, будут признаны недействительными.
Поправки предполагается внести в статью 2 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
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