Недра на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе Крыма выставят на аукцион

Участки недр нераспределённого фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в окрестностях Крыма будут выставлены на аукцион пользователям. Стать ими смогут только компании, где российское участие составляет не менее 50%.

Соответствующий законопроект разработало и внесло в Госдуму Правительство. Документ уже был принят в двух чтениях, а в третьем чтении его должны рассмотреть 26 июля.

В документе сказано, что права пользования участками недр будут переходить после решения Правительства, принятому по результатам аукциона.

В связи с появлением этой инициативы все лицензии на шельфе Крыма, которые выдало правительство Украины и впоследствии не продлило, будут признаны недействительными.

Поправки предполагается внести в статью 2 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».