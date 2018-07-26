Украина примет участие в международном проекте по развитию е-медицины на основе технологий 5G

Проект, получивший название «Будущая электронная сфера здравоохранения на основе 5G» /"Future eHealth powered by 5G" /, рассчитан на три года и призван сделать е-медицину быстрее и мобильнее. В частности, он даст возможность разработать новые сервисы для мониторинга состояния здоровья пациентов, предоставления врачам оперативного доступа к медицинским базам данных.

Испанию, ФРГ, Израиль, Республику Корея. Украину в проекте будут представлять ученые Киевского политехнического института им. И. Сикорского. Им предстоит сотрудничать с коллегами из девяти стран, включая Финляндию

Программа EUREKA была запущена в 1985 году. Она служит площадкой для международного сотрудничества в области научных исследований и инноваций. В настоящий момент EUREKA насчитывает свыше 40 членов. Украина присоединилась к программе в 2006 году. —0—