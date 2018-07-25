Контактная группа подвела первые итоги перемирия на востоке Украины 

В Минске прошли очередные переговоры трехсторонней контактной группы по ситуации на востоке Украины, передает телеканал «МИР 24».
По итогам встречи спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что с 1 июля значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, а также сократилось число жертв среди гражданского населения — таковы первые результаты перемирия на востоке Украины.
«На данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия. При этом общее число гражданских жертв в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем в два раза. Это все-таки заметно. И надеюсь, что эти заметные тенденции сохранятся», — сказал Сайдик.
Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 22 августа.
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