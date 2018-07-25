Порошенко расплылся в благодарностях перед США за Крым

Порошенко поблагодарил США за принятие Крымской декларации

Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность руководству Соединённых Штатов за принятие Крымской декларации.

«Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, принадлежность Крыма Украине «не обсуждается» и «не может быть предметом компромиссов».

Ранее госсекретарь Майк Помпео подписал Крымскую декларацию, которая определяет непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.