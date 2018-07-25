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Порошенко расплылся в благодарностях перед США за Крым
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Порошенко поблагодарил США за принятие Крымской декларации 

RT на русском 49 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность руководству Соединённых Штатов за принятие Крымской декларации.
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«Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», — написал Порошенко в Facebook.
По его словам, принадлежность Крыма Украине «не обсуждается» и «не может быть предметом компромиссов».
Ранее госсекретарь Майк Помпео подписал Крымскую декларацию, которая определяет непризнание Крыма частью России официальной политикой США.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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