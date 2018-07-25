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Прокуратура Украины обыскала центр обеспечения минобороны в Одессе
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Прокуратура Украины обыскала центр обеспечения минобороны в Одессе 

Российская Газета 29 минут назад
Военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование масштабной кражи горюче-смазочных материалов в объеме более 170 тонн, которое произошло в Одессе.
Подробности приводит украинский портал Korrespondent.net. Инцидент, о котором идет речь, имел место в 46-м Объединенном центре обеспечения минобороны республики. В разбирательстве этого громкого дела участвуют военные прокуроры вместе с сотрудниками нацполиции. Факт хищений уже признал министр обороны Украины Степан Полторак.
После того, как глава ведомства наведался в Одессу с ревизией, было решено проверить и другие аналогичные центры по всей стране. Между тем начальник одесской части Евгений Король лишился погон полковника и всех офицерских званий. Были уволены или понижены в должности и некоторые его подчиненные. Теперь следователям предстоит выяснить, куда же и через какие каналы утекло топливо.
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