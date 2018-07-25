Названы самые смертельные для детей регионы Украины

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

«Лидерами этого антирейтинга два последних года остаются пять областей: Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская и Киевская. По сравнению с аналогичным периодом 2017 полиции удалось несколько снизить показатель смертности несовершеннолетних на наших дорогах — на 9,9%. В первую очередь, благодаря оперативно-профилактической отработке и превентивной работе», — написал Тракало.

По его словам, смертельное ДТП с участием внедорожника, которое произошло накануне на бульваре Леси Украинки в Киеве, и в котором погибла девочка, демонстрирует недостаточность усилий, предпринимаемых полицией в рамках прописанных в законе полномочий.

«Несмотря на информационную кампанию, которую ежегодно проводит Нацполиция через СМИ и наружную рекламу, уже очевидно, что полиция должна иметь весомые рычаги воздействия на нарушителей ПДД. Иначе даже самые законопослушные граждане, дети, ежедневно выходя на улицу, подвергают себя опасности стать жертвой водителей-нарушителей», — написал спикер Нацполиции.