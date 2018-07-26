МЧС направило в Донбасс очередной гуманитарный конвой

МЧС России отправило на юго-восток Украины очередную партию гуманитарной помощи. Автоколонна выехала утром из Донского спасательного центра.

Грузовики проследуют к пунктам пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган », откуда после таможенного досмотра и технической проверки отправятся в Донецкую и Луганскую области. Конвой доставит в регионы 500 тонн помощи: это детские продуктовые наборы, лекарства и медицинские товары, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям юго-восточных регионов Украины с августа 2014 года. За это время колонны привезли более 75 тысяч тонн грузов. Нынешний конвой стал уже 79-м по счёту.