Саакашвили заявил, что у Украины нет будущего без «нового политического класса» 

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к жителям Незалежной, описав им свое видение политической ситуации в стране. Причем, некоторые из его заявлений было весьма нелестными. В особенности в отношении кандидатов на пост президента Украины.
— Нам предлагают выбирать из разных сортов дерьма. Одно чуть меньше воняет, второе не столь отвратительно на вид, третье выглядит чуть посвежее, но это просто разные сорта все того же дерьма, — высказался Саакашвили.
Среди путей выхода Украины из политического кризиса политик предложил «поставить чиновников и депутатов в зависимость от мнения народа», а также провести референдум и «создать новый политический класс, который будет ориентироваться на интересы людей и страны».
— Я начинаю собирать настоящих новых лидеров. Украинцев, которые готовы бросить вызов клептократам, объединить вокруг себя сторонников и решить конкретную проблему, — заявил он.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как Саакашвили предложил отправить Украину в кибер-Средневековье. Брифинг для журналистов политик провел в Польше, куда пригласил и украинских корреспондентов. По мнению опального лидера, в Незалежной нужно упразднить парламент, банковскую и судебную системы, а также сельсоветы.