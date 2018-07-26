В Киеве из-за ливней обрушился мост: видео с коптера 

В Киеве сильным ливнем в буквальном смысле смыло мост на пересечении улиц Кирилловской и Телеги.
В украинской столице после сильного ливня, сопровождаемого градом, обрушился путепровод, сообщает «Укринформ».
В западной части Киева, в Подольском районе, в связи с затяжными дождями частично обрушился путепровод, в результате чего образовалась сквозная яма шириной в три дорожные полосы и длиной в два метра. Обвал моста произошел на пересечении улиц Кирилловской и Телеги.
В ГУ госслужбы Украины по ЧС по Киеву отметили, что несущие конструкции не были повреждены, однако движение по нему прекратили. После происшествия на дороге в направлении путепровода образовалась длинная пробка.