В ЛНР призвали Киев подумать о продлении закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе. В законе об особом статусе Донбасса говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Украине стоит задуматься о продлении закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, который истекает в октябре 2018 года. Прямая обязанность Украины — такой закон принять и согласовать с представителями ЛНР и ДНР. Это прописано в документах минского переговорного процесса, которые Украина подписала. Особый статус — основа политического урегулирования конфликта на Донбассе", — говорится в официальном заявлении Мирошниченко, опубликованном на сайте Народного совета ЛНР.

Мирошниченко подчеркнул, что «особый статус» должен предусматривать, в том числе, «вопросы языковой автономии, специальный механизм назначения органов прокуратуры и судов, существование подразделений Народной милиции, учрежденных органами местного самоуправления, а также специальный режим хозяйственной деятельности». Председатель парламента ЛНР подчеркнул, что также в республиках исключают давление в вопросах проведения местных выборов.

"Народ Донбасса сам определит порядок и сроки выборов — ни о каком давлении речи идти не может. Украину должно интересовать исполнение минских соглашений, в частности закон об особом статусе Донбасса", — говорится в сообщении.