Ещё
В ЛНР призвали Киев подумать о продлении закона об особом статусе Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР призвали Киев подумать о продлении закона об особом статусе Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко призвал Киев задуматься о продлении закона об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается в октябре.
Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе. В законе об особом статусе Донбасса говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.
"Украине стоит задуматься о продлении закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, который истекает в октябре 2018 года. Прямая обязанность Украины — такой закон принять и согласовать с представителями ЛНР и ДНР. Это прописано в документах минского переговорного процесса, которые Украина подписала. Особый статус — основа политического урегулирования конфликта на Донбассе", — говорится в официальном заявлении Мирошниченко, опубликованном на сайте Народного совета ЛНР.
Мирошниченко подчеркнул, что «особый статус» должен предусматривать, в том числе, «вопросы языковой автономии, специальный механизм назначения органов прокуратуры и судов, существование подразделений Народной милиции, учрежденных органами местного самоуправления, а также специальный режим хозяйственной деятельности». Председатель парламента ЛНР подчеркнул, что также в республиках исключают давление в вопросах проведения местных выборов.
"Народ Донбасса сам определит порядок и сроки выборов — ни о каком давлении речи идти не может. Украину должно интересовать исполнение минских соглашений, в частности закон об особом статусе Донбасса", — говорится в сообщении.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Заявление Лолиты грозит международным скандалом376
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
Крымский мост начал отделяться от Крыма767
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение