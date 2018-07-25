В Киеве потоп остановил движение трамваев и троллейбусов

Движение скоростных трамваев в Киеве приостановлено из-за дождя. Об этом пишут «Украинские Новости» со ссылкой на сообщение представителей Центра контроля пассажирских перевозок коммунального предприятия «Киевпастранс».

«На данный момент из-за подтопления большей части путей движение трамвая остановлено», — сообщили представители центра.

Скоростной трамвай-электричка обслуживает пассажиров по маршруту «"Дарница — «Киев-Пассажирский» — «Киев-Петровка» — Дарница"».

Также приостановлено движение семи трамвайных и шести троллейбусных маршрутов в Киеве.

Кроме того, как сообщает dtp.kiev.ua, Центр Киева практически остановился из-за возникших по причине дождя пробок, которые достигли рекордных 10 баллов.

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