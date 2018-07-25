В Киеве потоп остановил движение трамваев и троллейбусов 

Движение скоростных трамваев в Киеве приостановлено из-за дождя. Об этом пишут «Украинские Новости» со ссылкой на сообщение представителей Центра контроля пассажирских перевозок коммунального предприятия «Киевпастранс».
«На данный момент из-за подтопления большей части путей движение трамвая остановлено», — сообщили представители центра.
Скоростной трамвай-электричка обслуживает пассажиров по маршруту «"Дарница — «Киев-Пассажирский» — «Киев-Петровка» — Дарница"».
Также приостановлено движение семи трамвайных и шести троллейбусных маршрутов в Киеве.
Кроме того, как сообщает dtp.kiev.ua, Центр Киева практически остановился из-за возникших по причине дождя пробок, которые достигли рекордных 10 баллов.
Катюша: «Вены и капилляры Киева»
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 25 Июл 2018 в 8:48 PDT Самые большие пробки наблюдаются в центре Киева, в частности на бульваре Тараса Шевченко, на улице Хрещатик, Большая Васильковская, Басейная, Льва Толстого, Саксаганского, а также на Майдане Независимости.