Ещё
В Киеве потоп остановил движение трамваев и троллейбусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

В Киеве потоп остановил движение трамваев и троллейбусов 

Украина.ру 39 минут назад
Фото: Украина.ру
Движение скоростных трамваев в Киеве приостановлено из-за дождя. Об этом пишут «Украинские Новости» со ссылкой на сообщение представителей Центра контроля пассажирских перевозок коммунального предприятия «Киевпастранс».
«На данный момент из-за подтопления большей части путей движение трамвая остановлено», — сообщили представители центра.
Скоростной трамвай-электричка обслуживает пассажиров по маршруту «"Дарница — «Киев-Пассажирский» — «Киев-Петровка» — Дарница"».
Также приостановлено движение семи трамвайных и шести троллейбусных маршрутов в Киеве.
Кроме того, как сообщает dtp.kiev.ua, Центр Киева практически остановился из-за возникших по причине дождя пробок, которые достигли рекордных 10 баллов.
Катюша: «Вены и капилляры Киева»
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 25 Июл 2018 в 8:48 PDT  Самые большие пробки наблюдаются в центре Киева, в частности на бульваре Тараса Шевченко, на улице Хрещатик, Большая Васильковская, Басейная, Льва Толстого, Саксаганского, а также на Майдане Независимости.
Украина.ру: последние новости
Украина отказалась поддержать декларацию об осуждении пыток СП: Украина ждет, когда все рухнет, а Россия разберется Политика на Украине пахнет хлором: Кому выгоден водяной кризис
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла еще один способ наказать Крым73
Крымский мост начал отделяться от Крыма669
Трамп и Путин не поделили Украину170
Известная певица поддержала Порошенко и пожалела33
Заявление Лолиты грозит международным скандалом322
Видео
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение