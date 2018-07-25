Представитель Киева сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске

О скандале в Минске , где проходило заседание гуманитарной рабочей подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине , стало известно в среду. Оно было сорвано представителем Киева Ириной Геращенко

Об инциденте сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Ольгу Кобцеву , которая от имени самопровозглашенной ЛНР курирует вопросы обмена пленными. По словам Кобцевой, делегат от Киева оскорбила уполномоченную по правам человека от Донецкой народной республики Дарью Морозову и демонстративно покинула заседание.

Сообщается, что до этого участникам встречи пришлось уйти на перерыв из-за деструктивного поведения Геращенко. Она не только появилась в зале с часовым опозданием, но вместо полноценного обсуждения повестки начала свою речь с общей антироссийской риторики. В результате мероприятие не принесло никакого результата.