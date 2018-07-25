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Представитель Киева сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Представитель Киева сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске 

Российская Газета 41 минуту назад
О скандале в Минске, где проходило заседание гуманитарной рабочей подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, стало известно в среду. Оно было сорвано представителем Киева Ириной Геращенко.
Об инциденте сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Ольгу Кобцеву, которая от имени самопровозглашенной ЛНР курирует вопросы обмена пленными. По словам Кобцевой, делегат от Киева оскорбила уполномоченную по правам человека от Донецкой народной республики Дарью Морозову и демонстративно покинула заседание.
Сообщается, что до этого участникам встречи пришлось уйти на перерыв из-за деструктивного поведения Геращенко. Она не только появилась в зале с часовым опозданием, но вместо полноценного обсуждения повестки начала свою речь с общей антироссийской риторики. В результате мероприятие не принесло никакого результата.
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