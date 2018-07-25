В ДНР пообещали провести выборы главы республики несмотря на давление извне

ДОНЕЦК , 25 июл — РИА Новости . Самопровозглашенная Донецкая народная республика самостоятельно примет решение о проведении выборов главы и парламента ДНР несмотря на давление извне, заявил в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин

Выборы главы и парламента ДНР запланированы на осень 2018 года.

"В последнее время на республики и минскую контактную группу оказывается разностороннее давление в связи с предстоящими выборами парламентов и глав ДНР и ЛНР. Официально заявляю, мы на провокации и давление не будем обращать внимания", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

В нем отмечается, что порядок подготовки, сроки и особенности проведения выборов в ДНР определят сами.

"Источником власти в ДНР является народ, высшим ее выражением являются свободные выборы. Эти и другие принципы закреплены в Конституции ДНР, а значит, должны быть реализованы. Народ Донбасса сам решит, когда и как проводить выборы, а также тех, кто достоин представлять его интересы на высших государственных постах", — отметил Пушилин.

Он также обратил внимание, что властям Украины «стоит озаботиться закреплением закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе». «Закон действует один год (принят в октябре 2017 года), именно поэтому срок его действия скоро подойдет к концу. Об этом мы сегодня в очередной раз напомнили украинской стороне», — добавил Пушилин.

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