Пушилин: Донецк примет самостоятельные решения о выборах парламента и главы ДНР

Власти в Донецке примут самостоятельные решения о выборах Народного Совета (парламента) и главы ДНР. Об этом в Минске заявил постпред ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин , сообщило информагентство ДАН.

«В последнее время на республики и Контактную группу оказывается разностороннее давление в связи с предстоящими выборами парламентов и глав ДНР и ЛНР, — отметил он по завершению в среду переговоров в столице Белоруссии . — Официально заявляю, что мы на провокации и давление не будем обращать никакого внимания. Порядок подготовки, сроки и особенности проведения выборов мы определим сами».

По словам Пушилина, который является также председателем республиканского парламента, народ Донбасса сам решит, когда и как проводить выборы, а также определит тех, кто достоин представлять его интересы на высших государственных постах. Украинские власти пусть «озаботятся закреплением закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе», о чём мы сегодня в очередной раз напомнили украинской стороне, сказал Пушилин.

Закон о предоставлении особого статуса самоуправления Донбассу — ключевой документ политического урегулирования конфликта в регионе — был принят Верховной радой в октябре 2014 года. Срок его действия был установлен на три года (при этом Минские соглашения требовали постоянного законодательного статуса Донбасса).

В октябре 2017 года рада приняла закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», продлевающий на год особый статус Донбасса. Продлив формально действие особого статуса, Киев внёс в текст закона поправки, согласно которым особый статус вступит в силу только с момента обретения Киевом полного контроля над территорией ДНР и ЛНР, с которой будут выведены «все незаконные вооружённые формирования и военная техника», напоминает ДАН.

Выборы глав и Народных Советов ДНР и ЛНР прошли в ноябре 2014 года. Срок полномочий руководителей республик и парламентов, согласно действующим редакциям Конституций ДНР и ЛНР, составляет 4 года. Ранее Пушилин заявил, что дата предстоящих осенью выборов будет определена Народным Советом не позднее, чем за 60 дней до дня голосования.