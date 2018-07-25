Польша забирает сотрудников разрушенной на Украине промышленной отрасли

Польше украинские мигранты стали чаще устраиваться на работу в автомобильную промышленность, следует из доклада Группы EWL, занимающейся трудоустройством иностранцев.

Украина — страна с давними традициями в области автомобилестроения. Еще 10 лет назад там производилось более 420 тыс. автомобилей в год. Сегодня украинская автомобильная промышленность находится в глубоком кризисе, а специалисты в этой отрасли лишились возможности работать по своей специальности», — говорится в докладе, сообщает «Радио Польша».

Глава Группы EWL Анджей Коркус сообщил, что в свою очередь польские автофирмы заинтересованы в принятии на производственные вакансии и неопытных работников, и высококвалифицированных специалистов, и инженеров для центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В докладе говорится, что неопытный работник из Украины в польском автопроме может заработать от 2,5 до 3,5 тыс. злотых (примерно 600 — 800 евро) в месяц при средней зарплате в стране в 3,5 тыс. злотых.

В июне польские СМИ сообщали, что число родившихся в 2017 году украинцев в Польше почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад.