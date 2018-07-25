Киев потребовал у ДНР вернуть 85 железнодорожных вагонов

"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов «Укрзализныци», в свое время приобретенных за кредит ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития — ред.), которые сейчас находится в оккупированном Донецке", — написала в Facebook в среду первый вице-спикер Верховной рады , представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко

По ее утверждению, в интернете якобы есть много объявлений о продаже краденых вагонов. Он потребовала «отдать краденое, а не перепродавать его».