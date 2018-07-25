На Украине направили в суд дело против четырех экс-бойцов «Беркута»

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости . Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело против четверых бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в избиении участников акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в ноябре 2013 года, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Спецподразделение «Беркут» было расформировано после «евромайдана» 2014 года, украинские власти возложили вину за тогда происходящее в том числе на это спецподразделение.

Генпрокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении четырех бывших милиционеров спецподразделения «Беркут»… причастных к препятствованию проведения собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 на Майдане Независимости в Киеве, а также по фактам незаконных противодействий акциям протеста", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемым инкриминируется «совершение преступления группой лиц», «превышение служебных полномочий» и «служебный подлог», им грозит до 15 лет лишения свободы.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое было расформировано после госпереворота.