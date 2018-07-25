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В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу
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В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу 

РИА Новости 2 часа назад
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске, в повестке дня вопросы соблюдения перемирия, разведения сил и отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, сообщила в среду Виктория Талакина —пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.
"В Минске началось заседание контактной группы", — написала Талакина на своей странице в Facebook.
По ее словам, на встрече планируется обсудить соблюдение перемирия в Донбассе, выполнение соглашения о разведении сил, отвод тяжелого вооружения, а также вопрос работы сотового оператора «Vodafone-Украина» на территории ДНР и ЛНР.
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