В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

ДОНЕЦК , 25 июл — РИА Новости . Встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске , в повестке дня вопросы соблюдения перемирия, разведения сил и отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, сообщила в среду Виктория Талакина —пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина

"В Минске началось заседание контактной группы", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, на встрече планируется обсудить соблюдение перемирия в Донбассе, выполнение соглашения о разведении сил, отвод тяжелого вооружения, а также вопрос работы сотового оператора «Vodafone-Украина» на территории ДНР и ЛНР.