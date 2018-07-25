Ещё
На Украине инсценировали еще одну смерть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская полиция инсценировала еще одну смерть 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
Полиция украинского города Ровно устроила инсценировку убийства бизнесмена с целью задержания преступной группировки.
Как сообщает РИА «Новости», полиция задержала двух жителей Киева, которых наняли совершить убийство 42-летнего предпринимателя. При них были обнаружены гранаты, самодельное взрывное устройство, гранаты, пистолет с глушителем и патроны. В тот же день правоохранители сообщили о смерти «жертвы».
«Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и «погибшего», что является весомой информацией для наших сотрудников», — заявили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Как выяснила полиция, ОПГ, которую возглавлял местный криминальный авторитет, ответственна за поджог здания информационного агентства журналистских расследований «Четвертая власть».
Организатор ОПГ объявлен в розыск.
В конце мая спецслужбы Украины инсценировали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Почти сутки Бабченко считался мертвым, а затем появился на брифинге главы СБУ и заявил, что покушение было инсценировкой.
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след152
Крымский мост начал отделяться от Крыма563
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске25
Россия пригрозила Грузии силой227
Заявление Лолиты грозит международным скандалом299
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение