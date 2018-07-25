На Украине инсценировали еще одну смерть

Полиция украинского города Ровно устроила инсценировку убийства бизнесмена с целью задержания преступной группировки.
Как сообщает РИА «Новости», полиция задержала двух жителей Киева, которых наняли совершить убийство 42-летнего предпринимателя. При них были обнаружены гранаты, самодельное взрывное устройство, гранаты, пистолет с глушителем и патроны. В тот же день правоохранители сообщили о смерти «жертвы».
«Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и «погибшего», что является весомой информацией для наших сотрудников», — заявили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Как выяснила полиция, ОПГ, которую возглавлял местный криминальный авторитет, ответственна за поджог здания информационного агентства журналистских расследований «Четвертая власть».
Организатор ОПГ объявлен в розыск.
В конце мая спецслужбы Украины инсценировали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Почти сутки Бабченко считался мертвым, а затем появился на брифинге главы СБУ и заявил, что покушение было инсценировкой.