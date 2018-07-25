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Киев не дает ДНР гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры
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Киев не дает ДНР гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин обратился к миссии ОБСЕ с просьбой о содействии в получении гарантий безопасности от Киева для проведения ремонтных работ на поврежденных объектах вблизи лини соприкосновения, сообщила в среду его пресс-секретарь Виктория Талакина.
"Украинская сторона продолжает деструктивную практику согласования лишь тех заявок, от которых зависит ситуация на подконтрольной ей территории. Из 100 направленных с начала года заявок (на предоставление гарантий безопасности при проведении ремонтных работ у линии соприкосновения — ред.), согласованы только три. А это значит, что мирные граждане, живущие вблизи линии фронта, продолжают страдать", — написала на своей странице в Facebook Талакина.
По ее словам, в связи с этим Денис Пушилин обратился к миссии ОБСЕ с просьбой «способствовать прекращению избирательного подхода украинской стороны, который нарушает права людей, живущих на территории ДНР, и содействовать в предоставлении необходимых гарантий для проведения ремонтно-восстановительных работ на всех жизненно важных объектах инфраструктуры».
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