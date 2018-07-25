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Геращенко сорвала переговоры в Минске
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Геращенко сорвала переговоры в Минске 

Свободная пресса 1 час назад
Представитель Киева Ирина Геращенко своим поведением сорвала работу гуманитарной подгруппы по переговорам в Минске. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».
Представитель ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева рассказала журналистам, что Геращенко опоздала на заседание на час. При этом вместо того, чтобы начать обсуждать повестку дня, она «начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам».
По словам Кобцевой, после этого Геращенко словесно оскорбила представителя ДНР и покинула заседание.
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