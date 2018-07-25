УПЦ МП: в Одессе тысячам верующих препятствуют в поездке на крестный ход в Киев

КИЕВ, 25 июля. / ТАСС /. Пресс-секретарь Одесской епархии протоиерей Сергий Лебедев заявил, что тысячам верующим Украинской православной церкви Московского патриархата транспортные компании отказывают в перевозке в украинскую столицу для участия в крестном ходе.

"В последнее время появились такие трудности, как организация массовой перевозки верующих. У нас тысячи людей, которые готовы были выехать туда [в Киев], мы стали обращаться в транспортные организации и на удивление в одной, второй, третьей нам стали отказывать, — сказал он в эфире телеканала «112 Украина ». — Мы связываем, как нам стало известно, что определенные гражданские лица позвонили куда следует, и эти люди отказали нам".

По словам протоиерея, каждый год для людей арендовали автобусы, выкупали билеты в нескольких вагонах поезда из Одессы в Киев и обратно, для того, чтобы они могли принять участие в торжествах и крестном ходе. «И вот в данном случае не получилось», — подчеркнул он.

Херсоне, Черкассах, Исполняющий обязанности Народичского благочиния Овручской епархии протоиерей Олег Доминский 22 июля сообщил, что местные власти и спецслужбы Украины пытаются помешать верующим и духовенству попасть 27 июля в Киев на крестный ход УПЦ МП, запретив перевозчикам в этот день маршруты в украинскую столицу. Он отметил, что такая ситуация наблюдается во многих регионах Украины — в Ровно Сумах . Кроме того, Доминский добавил, что украинские власти искусственно пытаются создать впечатление, что прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) становится больше.

В Киеве 27 июля предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит традиционный молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру, куда принесут ковчег с мощами святого равноапостольного князя и другие святыни. Затем пройдет крестный ход в Киево-Печерскую лавру. 28 июля в Лавре митрополит Онуфрий возглавит божественную литургию. На праздничные службы дня Крещения Руси прибудут делегации от разных поместных православных церквей мира, в том числе делегация Константинопольского патриархата, сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич

В настоящее время в стране действует Украинская православная церковь — единственная каноническая православная церковь, которая представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти страны неоднократно предпринимали попытки создать церковь, которая была бы оторвана от Московского патриархата.