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Наливайченко намерен сменить Порошенко
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Наливайченко намерен сменить Порошенко 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
В эфире телеканала ZIK выразил готовность побороться за высший государственный пост 31 марта 2019 года.
«Я уже человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением «Справедливость» мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да», — заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Я не исключаю, что так же, как в противовес Вакарчуку выдвигают Зеленского, в противовес Гриценко, который выбивается в лидеры гонки, могут выдвинуть Наливайченко: оба генералы, оба тесно связаны с американским истеблишментом. Это может быть технология в интересах Тимошенко или Порошенко, нацеленных на растекание электората Гриценко. Сам по себе в нынешних условиях Наливайченко шансов на избрание не имеет и не является реальным кандидатом на президентское кресло», — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью изданию Ukraina.ru.
В свою очередь, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов выразил мнение, что Наливайченко способен раздробить электорат лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, который мог бы составить серьёзную конкуренцию руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко и президенту Украины Петру Порошенко. Однако, по словам политолога, участие Наливайченко в действующей власти может быть не только минусом, но и определённым плюсом — возможно, у него собран какой-то компромат на ведущие политические фигуры, который он выставит в ходе кампании и изменит соотношение сил.
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