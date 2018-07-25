Femen рассказали о планах на будущее

Движение Femen не перестанет устраивать провокационные акции после суицида одной из своих основательниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе украинской организации.

По словам собеседника агентства, Оксана Шачко покончила с собой не из-за деятельности организации или конфликта с одной из коллег по ней — Инной Шевченко . Также в Femen уточнили, что не намерены прекращать деятельность в связи с кончиной одной из основательниц.

Кроме того, в движении, которое в настоящее время базируется во Франции , сообщили, что, вероятнее всего, для похорон тело Шачко будет доставлено на Украину

«Сейчас разбираемся с этим», — отметили там.

О самоубийстве Оксаны Шачко в Париже по невыясненным пока причинам стало известно накануне. По данным СМИ, украинка оставила предсмертную записку, в которой написала лишь три слова: «Вы все фейк».