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Femen рассказали о планах на будущее
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Femen рассказали о планах на будущее 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Движение Femen не перестанет устраивать провокационные акции после суицида одной из своих основательниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе украинской организации.
По словам собеседника агентства, Оксана Шачко покончила с собой не из-за деятельности организации или конфликта с одной из коллег по ней — Инной Шевченко. Также в Femen уточнили, что не намерены прекращать деятельность в связи с кончиной одной из основательниц.
Кроме того, в движении, которое в настоящее время базируется во Франции, сообщили, что, вероятнее всего, для похорон тело Шачко будет доставлено на Украину.
«Сейчас разбираемся с этим», — отметили там.
О самоубийстве Оксаны Шачко в Париже по невыясненным пока причинам стало известно накануне. По данным СМИ, украинка оставила предсмертную записку, в которой написала лишь три слова: «Вы все фейк».
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