Донецк Порошенко не верит — опрос

Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный журналистом издания Украина.ру.

«Я не верю в это. Думаю, силой захотят нас взять. То, что мы испытали… Вряд ли мы захотим туда», — указала одна из опрошенных дончанок.

По ее словам, она не выезжала из города и не верит, что ДНР после всего испытанного допустит установки украинского флага над Донецком

«Я хочу, чтобы Россия у нас была. Ну, или Украина , только нормальная, не такая, как сейчас», — указал один из опрошенных дончан.

Еще одна опрошенная жительница Донецка указала, что это не простое заявление: Украина, по ее словам, скапливает войска у границ с ДНР.

Также украинскому президенту поставили диагноз.

«Я — врач-эндокринолог. Порошенко болен сахарным диабетом, у него бывают иногда такие мысли — патологические. Безусловно, это приведет к эскалации конфликта», — отметила одна из опрошенных жительниц Донецка.

Практически все опрошенные заявили, что выступают за мир, против любых войн.