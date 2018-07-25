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Донецк Порошенко не верит — опрос
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Донецк Порошенко не верит — опрос 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный журналистом издания Украина.ру.
«Я не верю в это. Думаю, силой захотят нас взять. То, что мы испытали… Вряд ли мы захотим туда», — указала одна из опрошенных дончанок.
По ее словам, она не выезжала из города и не верит, что ДНР после всего испытанного допустит установки украинского флага над Донецком.
«Я хочу, чтобы Россия у нас была. Ну, или Украина, только нормальная, не такая, как сейчас», — указал один из опрошенных дончан.
Еще одна опрошенная жительница Донецка указала, что это не простое заявление: Украина, по ее словам, скапливает войска у границ с ДНР.
Также украинскому президенту поставили диагноз.
«Я — врач-эндокринолог. Порошенко болен сахарным диабетом, у него бывают иногда такие мысли — патологические. Безусловно, это приведет к эскалации конфликта», — отметила одна из опрошенных жительниц Донецка.
Практически все опрошенные заявили, что выступают за мир, против любых войн.
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