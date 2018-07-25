Полонский о неработающей радиовышке в Херсоне: сумасшедшие деньги на «пшик»

"На сегодняшний момент, после того, как они признали, что потратили сумасшедшие бюджетные деньги на «пшик» — эта вышка стала идеально подходить для казней украинских чиновников, которые тратят деньги налогоплательщиков", — заявил Дмитрий Полонский в комментарии РИА Новости Крым.

При этом он подчеркнул, что на территории Республики будут работать только зарегистрированные СМИ.

"Вещание на территорию Республики Крым будут вести исключительно те средства массовой информации, те радиостанции и телевизионные каналы, которые получили все соответствующие разрешения и право вещать на территории РФ . Никаких иностранных несогласованных СМИ у нас нет, не было и никогда не будет", — заверил Дмитрий Полонский.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, украинские правозащитники обвинили Россию в том, что сигналы радиостанций Незалежной, которые вещают с вышки в селе Чонгар Херсонской области и должны работать в Крыму, «заглушаются». Такой вывод правозащитники сделали в результате мониторинга в районе пункта пропуска «Каланчак» (в Крыму «Армянск» — ред.) и в 13 населенных пунктах на севере Крыма.