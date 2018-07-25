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Украинцы ждут помощи России
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Украинцы ждут помощи России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцы ждут краха действующей власти и последующей помощи России, заявил «Свободной прессе» историк Армен Гаспарян.
Гаспарян отметил, что нынешние власти Украины «воспевают» не разум, а «собственную никчемность», а в пример привел некомпетентного «даже на уровне средней школы» президента Петра Порошенко, «глупого» министра иностранных дел Павла Климкина, а также «умственно неполноценного» председателя Верховной рады Андрея Парубия.
При этом историк уверен, что украинская интеллигенция «никуда не делась», однако избегает политики из-за страха того, что СБУ «припаяет» ей уголовные дела, как делает это со всеми, кто предпринимает «открытые действия».
Кроме того, Гаспарян рассказал, что украинцы, с которыми он часто беседует, сообщают ему о своем желании, чтобы «это все» рухнуло, а потом стране «помогла» Россия.
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