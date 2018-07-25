Украинцы ждут помощи России

Украинцы ждут краха действующей власти и последующей помощи России , заявил «Свободной прессе» историк Армен Гаспарян

При этом историк уверен, что украинская интеллигенция «никуда не делась», однако избегает политики из-за страха того, что СБУ «припаяет» ей уголовные дела, как делает это со всеми, кто предпринимает «открытые действия».

Кроме того, Гаспарян рассказал, что украинцы, с которыми он часто беседует, сообщают ему о своем желании, чтобы «это все» рухнуло, а потом стране «помогла» Россия.