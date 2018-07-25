Савченко: Если власть хочет править вечно, пусть делает это за решеткой

«Нас обманывают тем, что мы воюющая страна, мы страна, которая затягивает войну. Народ воюет, а власть нет», — сказала Савченко после заседания суда.

По ее словам, если бы Украина воевала, то за пять лет войны можно было бы достичь результата. Это большой срок, — сказала она, — за четыре года закончилась Вторая мировая война.

«Если власть хочет вечно править в стране, то пусть это делает за решеткой, в тюрьме. Пусть пишут и голосуют законы в режиме дня заключенных. Только так можно привить нашим государственным чиновникам любовь и патриотизм», — резюмировала Савченко

На брифинге перед журналистами Савченко пояснила свой отказ от участия в экспертизе на полиграфе, тем, что вопрос проведения такой экспертизы юридически не урегулирован. И она сомневается в объективности оценок результатов теми специалистами, которые для этого назначены судом.