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Савченко: Если власть хочет править вечно, пусть делает это за решеткой
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Савченко: Если власть хочет править вечно, пусть делает это за решеткой 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Нас обманывают тем, что мы воюющая страна, мы страна, которая затягивает войну. Народ воюет, а власть нет», — сказала Савченко после заседания суда.
По ее словам, если бы Украина воевала, то за пять лет войны можно было бы достичь результата. Это большой срок, — сказала она, — за четыре года закончилась Вторая мировая война.
«Если власть хочет вечно править в стране, то пусть это делает за решеткой, в тюрьме. Пусть пишут и голосуют законы в режиме дня заключенных. Только так можно привить нашим государственным чиновникам любовь и патриотизм», — резюмировала Савченко.
На брифинге перед журналистами Савченко пояснила свой отказ от участия в экспертизе на полиграфе, тем, что вопрос проведения такой экспертизы юридически не урегулирован. И она сомневается в объективности оценок результатов теми специалистами, которые для этого назначены судом.
Народный депутат Надежда Савченко, герой Украины, была задержана СБУ 22 марта этого года. Ей было предъявлено обвинение в подготовке масштабного террористического акта в центре Киева и попытке свержения конституционного строя в Украине.
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