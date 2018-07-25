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Вице-премьер-министр Украины: Подготовка к отопительному сезону отстает от графика
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Вице-премьер-министр Украины: Подготовка к отопительному сезону отстает от графика 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Укринформ».
«Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика», — заявил Зубко.
Он поставил задачу до конца июля сократить это отставание.
Также вице-премьер рассказал о задолженности местного самоуправления за газ и электроэнергию. Зубко рассказал, что по сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако и сейчас остается «критическим».
По словам замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуарда Кругляка, техническую подготовку жилого фонда к отопительному сезону прошли 51,8% домов, а среди учреждений социальной сферы — 51,5%.
По словам Кругляка, из около 1,937 млн грн., предусмотренных на подготовку жилфонда к зиме, профинансировали 42,7%.
Украина в последнее время испытывает ряд инфраструктурных кризисов. Так, ранее чуть было не остановилась подача питьевой воды в крупнейшие города Украины. Причина — на прошлой неделе монополист «ДнепрАзот» принял решение остановить производство жидкого хлора из-за нерентабильности, что спровоцировало дефицит обеззараживающего вещества во многих регионах страны.
В итоге после паники в СМИ и вмешательства государства «ДнепрАзот» был вынужден возобновить производство жидкого хлора.
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