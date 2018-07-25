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Москалькова едет во Владимирский централ к украинцу Карпюку
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Москалькова едет во Владимирский централ к украинцу Карпюку 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет «Интерфакс».
«Там содержится гражданин Украины, о котором меня просила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова, я должна посетить его, послушать его претензии к условиям содержания, если таковые есть, и другие требования, и при необходимости принять меры», — сказала Москалькова журналистам на форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Она отметила, что к ней поступали жалобы из Владимирского централа, однако они не были связаны с применением насильственных действий.
«Как правило, к нам обращаются осуждённые из Владимирского централа в отношении документов, связанных со следственными органами. Люди считают, что их незаконно осудили или дали слишком высокую меру наказания», — добавила уполномоченный.
Ранее уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила, что ей отказали в возможности навестить в тюрьме «Владимирский централ», отбывающего наказание гражданина Украины Николая Карпюка.
Карпюк осужден в 2016 году судом города Грозного. Он обвинялся в участии в боевых действиях в 1994-1995 годах на стороне чеченских боевиков и убийствах российских военнослужащих.
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