Москалькова едет во Владимирский централ к украинцу Карпюку

«Там содержится гражданин Украины , о котором меня просила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова , я должна посетить его, послушать его претензии к условиям содержания, если таковые есть, и другие требования, и при необходимости принять меры», — сказала Москалькова журналистам на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Она отметила, что к ней поступали жалобы из Владимирского централа, однако они не были связаны с применением насильственных действий.

«Как правило, к нам обращаются осуждённые из Владимирского централа в отношении документов, связанных со следственными органами. Люди считают, что их незаконно осудили или дали слишком высокую меру наказания», — добавила уполномоченный.

Ранее уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила, что ей отказали в возможности навестить в тюрьме «Владимирский централ», отбывающего наказание гражданина Украины Николая Карпюка