Похитители кабеля устроили коллапс на «Украинских железных дорогах»

О краже стало известно в среду в 04.45 (совпадает с мск). На месте происшествия работает полиция.

«Вследствие кражи 120 метров кабеля вблизи станции «Одесса-Малая» в дороге задержалось три поезда № 146 «Измаил — Киев», № 147 «Киев — Одесса», № 247 « Черкассы — Одесса». Сейчас на участке уже положен новый кабель, все поезда курсируют по графику», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что украинская полиция открыла уголовное дело по факту аварии пассажирского поезда «Укрзализныци». Более 20 пассажиров компании пострадали в Запорожской области из-за того, что локомотив, который должен был быть прицеплен к железнодорожному составу, развил слишком высокую скорость и столкнулся с грузовыми вагонами.