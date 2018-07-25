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Похитители кабеля устроили коллапс на «Украинских железных дорогах»
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Похитители кабеля устроили коллапс на «Украинских железных дорогах» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила в среду пресс-служба компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).
О краже стало известно в среду в 04.45 (совпадает с мск). На месте происшествия работает полиция.
«Вследствие кражи 120 метров кабеля вблизи станции «Одесса-Малая» в дороге задержалось три поезда № 146 «Измаил — Киев», № 147 «Киев — Одесса», № 247 «Черкассы — Одесса». Сейчас на участке уже положен новый кабель, все поезда курсируют по графику», — говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что украинская полиция открыла уголовное дело по факту аварии пассажирского поезда «Укрзализныци». Более 20 пассажиров компании пострадали в Запорожской области из-за того, что локомотив, который должен был быть прицеплен к железнодорожному составу, развил слишком высокую скорость и столкнулся с грузовыми вагонами.
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