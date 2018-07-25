Луис Адриано: благодарен Украине за то, что она сделала меня тем, кто я есть

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал об истории с возможным получением украинского паспорта во времена выступления за «Шахтёр», а также выразил благодарность Украине «История про украинский паспорт? Ничего там серьёзного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Но я восемь лет прожил на Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было — я люблю Украину», — сказал Адриано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову Луис Адриано выступал за «Шахтёр» с 2007 по 2015 год.