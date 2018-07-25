Ещё
Луис Адриано: благодарен Украине за то, что она сделала меня тем, кто я есть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Луис Адриано: благодарен Украине за то, что она сделала меня тем, кто я есть 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал об истории с возможным получением украинского паспорта во времена выступления за «Шахтёр», а также выразил благодарность Украине.
«История про украинский паспорт? Ничего там серьёзного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Но я восемь лет прожил на Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было — я люблю Украину», — сказал Адриано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Луис Адриано выступал за «Шахтёр» с 2007 по 2015 год.
Чемпионат.com: последние новости
Российские дзюдоисты проиграли в полуфинале командного ЧЕ в Екатеринбурге Порошенко: гимн Украины в Москве — это символ нашей борьбы и приближения победы Жданов: украинские дзюдоисты не получат призовых за бронзу ЧЕ в Екатеринбурге
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой240
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след78
Крымский мост начал отделяться от Крыма562
Заявление Лолиты грозит международным скандалом278
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку357
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение