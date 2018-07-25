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Футболист «Спартака» признался в любви к Украине
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Футболист «Спартака» признался в любви к Украине 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано вспомнил о годах выступления за донецкий «Шахтер». Его слова приводит «Чемпионат.com».
Форвард заявил, что у него не было возможности получить украинское гражданство, несмотря на соответствующие слухи: «История про украинский паспорт? Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Мне никто не предлагал получить гражданство Украины».
Адриано признался в любви к Украине. «Я восемь лет прожил на Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было — я люблю Украину», — отметил он.
В 2014 году украинские СМИ сообщали о желании Адриано получить украинский паспорт. Футболист говорил, что сделает это в случае стабилизации обстановки на Украине.
Адриано выступал за «Шахтер» с 2007 по 2015 год. В составе донецкой команды футболист шесть раз становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА. Он стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 128 голов.
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