Ростовские депутаты обратятся в Госдуму об упрощении получения гражданства

В июне во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка Луганска , рассказали о проблемах при получении российского гражданства и попросили облегчить их законное присутствие в РФ, упростить бюрократические процедуры, связанные с регистрацией и другими вопросами.

"Совершенно очевидный для нас региональный аспект, связанный с границей с Украиной и с тем конфликтом, который, к сожалению, на территории братской республики не прекращается", — сказал Ищенко. По поручению губернатора региона была создана рабочая группа, которая изучила возможности для разрешения существующих проблем. «В своем обращении мы свои предложения формулируем», — отметил Ищенко.

В материалах законодательного собрания области говорится, что в настоящее время в Госдуме уже находится проект федерального закона, который призван значительно облегчить трудоустройство беженцев на территории России. Этим законом предлагается освободить данных иностранных граждан от необходимости получения трудового патента и установить срок временного пребывания в РФ до полного политического урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины.

Депутаты подготовили обращение в Госдуму, в котором выражают поддержку этих инициатив и призывают своих коллег из Госдумы максимально ускорить их рассмотрение и принятие. Данный проект постановления будет рассмотрен в четверг на 57-м внеочередном заседании законодательного собрания Ростовской области.