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Ростовские депутаты обратятся в Госдуму об упрощении получения гражданства
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Ростовские депутаты обратятся в Госдуму об упрощении получения гражданства 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области подготовили обращение в Госдуму, касающееся упрощения получения гражданства России для граждан из Луганской и Донецкой областей Украины, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.
В июне во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства и попросили облегчить их законное присутствие в РФ, упростить бюрократические процедуры, связанные с регистрацией и другими вопросами.
"Совершенно очевидный для нас региональный аспект, связанный с границей с Украиной и с тем конфликтом, который, к сожалению, на территории братской республики не прекращается", — сказал Ищенко. По поручению губернатора региона была создана рабочая группа, которая изучила возможности для разрешения существующих проблем. «В своем обращении мы свои предложения формулируем», — отметил Ищенко.
В материалах законодательного собрания области говорится, что в настоящее время в Госдуме уже находится проект федерального закона, который призван значительно облегчить трудоустройство беженцев на территории России. Этим законом предлагается освободить данных иностранных граждан от необходимости получения трудового патента и установить срок временного пребывания в РФ до полного политического урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины.
Депутаты подготовили обращение в Госдуму, в котором выражают поддержку этих инициатив и призывают своих коллег из Госдумы максимально ускорить их рассмотрение и принятие. Данный проект постановления будет рассмотрен в четверг на 57-м внеочередном заседании законодательного собрания Ростовской области.
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