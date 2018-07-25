Чечило: Самое опасное место на Украине — вся Украина

Где на Украине самое опасное место?

«Зона АТО», там, где «бурятские орды разбиваются об атлантический вал последнего бастиона европейской цивилизации», скажет вам любой патриот. Но это не совсем так. Вся Украина — опасное место.

Вышли за хлебушком?

Внимательно смотрите по сторонам — герой АТО может бросить гранату, разбираясь с другим героем АТО, а вы случайно попадаёте под раздачу.

Следите, чтобы на вас никто не чихнул — с начала года корью заразились 26,6 тысячи человек, от осложнений умерли 13. С эпидемией туберкулеза же всё настолько страшно, что об этом СМИ даже стесняются писать.

Внимательно переходите улицу — ждите не только зелёного цвета светофора, но и дайте проехать всем пьяным мажорам на папиных машинах. У них в этой стране приоритет движения. Те, кто об этом не знает, очень горько потом жалеют.

И, да, не вздумайте подъехать на маршрутке — она неисправна, а водитель не спит вторые сутки.

Также крайне рекомендуется не ходить под мостовыми переходами — они «устали» и могут обрушиться вам на голову. Да и вообще не стоит ходить возле зданий, сооружений, столбов и всего, что старше 20 лет — их с тех пор никто не ремонтировал. Возле того, что младше 20 лет, ходить нельзя тем более — оно построено как попало, без соблюдений строительных норм, а зачастую и совести.

Кстати про хлебушек — в магазин тоже лучше не ходить. Польские товары у контрабандистов качественнее и дешевле. Но это уже тема для другого поста.