Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске

"В заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам объявлен перерыв. Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значится немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам, — приводит слова Кобцевой агентство Луганскинформцентр. — Попытки представителей республик вернуть работу группы в конструктивное русло наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя, которая, словесно оскорбив представителя ДНР Дарью Морозову, покинула заседание".