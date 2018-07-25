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Украина нашла еще один способ наказать Крым
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Украина нашла еще один способ наказать Крым 

Рамблер 1 час назад
На Украине предложили наказывать иностранные компании, которые сотрудничают с Крымом. По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, настало время не просто фиксировать нарушения порядка въезда на «временно оккупированную территорию» полуострова, но и привлекать виновных к ответственности.
>> Крымский мост начал отделяться от Крыма
«Я повторю слова президента Украины Петра Порошенко: мы должны сделать Крым неподъемным для страны-оккупанта. Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры — это непременно ускорит процесс», — приводит слова Мамедова издание «Взгляд».
Мамедов также вспомнил о бывших украинских госслужащих и правоохранителях в Крыму, перешедших на службу в «незаконно созданные органы» после присоединения к России.
По его словам, украинская сторона установила половину «перебежчиков», а уголовные дела заведены в отношении не более 10 человек.
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