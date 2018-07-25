«Прокуратура АРК» требует наказывать иностранцев за поездки в Крым 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Глава так называемой "прокуратуры АРК" Гюндуз Мамедов потребовал привлекать к «реальной ответственности» зарубежных гостей, которые посещают Крым вопреки законодательству Украины. Такое заявление он сделал на координационном совещании «правоохранительных органов Крыма», сообщается на сайте ведомства.
"Я не раз говорил о необходимости использования институтов специального досудебного расследования и механизмах международно-правового сотрудничества. Как это не обидно, но в полной мере этого не происходит. Да, у нас созданы реестры, которые ежедневно пополняются нарушителями украинского законодательства, однако я требую реальных шагов для привлечения лиц к ответственности", — заявил Гюндуз Мамедов.
Он также потребовал способствовать тому, чтобы в Крым «перестали ходить судна, летать самолеты и ездить иностранные „гастролеры“.