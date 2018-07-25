Порошенко примет участие в шествии Киевского патриархата по случаю Крещения

Белоруссии, Праздник Крещения Руси — 28 июля — торжественно отметят в России Молдавии и на Украине. В частности, в Киеве 27 июля пройдет крестный ход к Владимирской горке, где митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит молебен. В Киево-Печерской лавре предстоятель Украинской православной церкви совершит литургию. При этом сторонники Киевского патриархата готовятся провести свой крестный ход по случаю Дня Крещения 28 июля.

"Двадцать восьмого июля 2018 года президент Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси — Украины", — говорится в сообщении.

В частности, в Мариинском дворце состоится государственное мероприятие при участии украинского президента, по окончанию которого пройдет шествие «Молитва за Украину». Затем Порошенко выступит у памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.