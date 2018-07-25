На Украине напряглись по поводу запасов угля и мазута

Об этом заявил во время селекторного совещания заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

«Запасы угля на ТЭЦ составляют 1,735 миллиона тонн. Немного напряженная ситуация, но не критическая, еще есть достаточно времени, чтобы наверстать тот остаток, необходимый для выполнения задания. И немного хуже ситуация с накоплением мазута — всего 38 тысяч тонн есть, из которых 24 тысячи тонн — это на ТЭС и только 14 тысяч тонн на ТЭЦ», — сказал Корзун.

При этом он утверждает, что собственных запасов угля газовой группы на Украине достаточно для обеспечения потребности энергетики.

«Добыча угля в текущем году идет с перевыполнением задания. В целом в угольной сфере сегодня добыто около 16,5 миллиона тонн энергетического угля, а в общем 18,4 миллиона тонн (угля — ред.)», — сказал Корзун.

Gо его словам, в вопросе накопления природного газа в ПХГ Украина движется в установленном графике.

До этого в Минэнерго сообщили, что запасы угля антрацитовой группы сократились вдвое, газовой группы — на 31%.

Согласно графикам подготовки к предстоящему отопительному сезону, разработанным Минэнерго в 2018 году, по состоянию на 1 ноября необходимо накопить 2,6 миллиона тонн угля: 1 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,6 миллиона тонн угля газовой группы. Также должно быть накоплено 130 тысяч тонн мазута и закачано в ПХГ 17 миллиардов кубометров природного газа.