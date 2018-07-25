Ещё
На Украине напряглись по поводу запасов угля и мазута
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине напряглись по поводу запасов угля и мазута 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил во время селекторного совещания заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.
«Запасы угля на ТЭЦ составляют 1,735 миллиона тонн. Немного напряженная ситуация, но не критическая, еще есть достаточно времени, чтобы наверстать тот остаток, необходимый для выполнения задания. И немного хуже ситуация с накоплением мазута — всего 38 тысяч тонн есть, из которых 24 тысячи тонн — это на ТЭС и только 14 тысяч тонн на ТЭЦ», — сказал Корзун.
При этом он утверждает, что собственных запасов угля газовой группы на Украине достаточно для обеспечения потребности энергетики.
«Добыча угля в текущем году идет с перевыполнением задания. В целом в угольной сфере сегодня добыто около 16,5 миллиона тонн энергетического угля, а в общем 18,4 миллиона тонн (угля — ред.)», — сказал Корзун.
Gо его словам, в вопросе накопления природного газа в ПХГ Украина движется в установленном графике.
До этого в Минэнерго сообщили, что запасы угля антрацитовой группы сократились вдвое, газовой группы — на 31%.
Согласно графикам подготовки к предстоящему отопительному сезону, разработанным Минэнерго в 2018 году, по состоянию на 1 ноября необходимо накопить 2,6 миллиона тонн угля: 1 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,6 миллиона тонн угля газовой группы. Также должно быть накоплено 130 тысяч тонн мазута и закачано в ПХГ 17 миллиардов кубометров природного газа.
Украина.ру: последние новости
Политика на Украине пахнет хлором: Кому выгоден водяной кризис Пашинин отправил послание украинцам: Вы - колония папуасов «Язык или мова»: Зачем украинская власть делит население по-лингвистически
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма466
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку312
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом19
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина228
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение